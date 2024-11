Arbeitssicherheit „hervorragend“: Jahresrückblick 2024 bei Regenbogen Wohnen

In der Arbeitssicherheitssitzung im November 2024 präsentierte Regenbogen Wohnen beeindruckende Ergebnisse: Die Zahl der gemeldeten Arbeitsunfälle konnte von 9 im Jahr 2023 auf nur 5 im aktuellen Jahr reduziert werden – ein Beweis für die kontinuierlichen Verbesserungen in diesem Bereich.

Neben den turnusmäßigen Begehungen und den Vor-Ort-Sitzungen wurde 2024 erstmals ein Onlineberatungsangebot für Sicherheitsbeauftragte und Einrichtungsleitungen eingeführt. Hier standen Themen wie die neue Mutterschutzregelung, Cybersicherheit und das Hinweisgeberschutzgesetz im Fokus. Auch praxisnahe Fragen, etwa zur sicheren Lagerung und Ladung von Akkus für E-Bikes, wurden beantwortet.

Ein besonderes Highlight war das Schwerpunktthema „Sicher fahren im Herbst und Winter“, zu dem Infomaterial für alle Mitarbeitenden bereitgestellt wurde.

Das Fazit der Arbeitssicherheitsfirma Finlers: „Regenbogen Wohnen macht insgesamt im Bereich der Arbeitssicherheit einen sehr guten Job. Die Sicherheitsbeauftragten, die konstant geschulten Leitungen und die Arbeitssicherheitsbeauftragte sind ein gutes Team.“

Dieses Lob freut auch Karin Thiede, Arbeitssicherheitsbeauftragte:

Es ist schön zu hören, dass sich all die viele Arbeit zum Thema Arbeitssicherheit auch nach außen spiegelt und gesehen wird. Ich denke, dass wir im Laufe der Zeit einen sehr guten Standard erreicht haben und viel dafür tun, dass unsere Mitarbeitenden einen sicheren Arbeitsplatz haben. Wir werden weiterhin alles dafür tun, um diesen Standard zu halten und immer up to date zu bleiben.