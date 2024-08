Christian Boehnisch wird Verbandsrat des PARITÄTISCHEN

Die Mitgliederversammlung, die beim PARITÄTISCHEN in Bayern das satzungsmäßig oberste Organ ist, hat im Juli 2024 einen neuen Verbandsrat gewählt.

Die zwölf ehrenamtlichen Mitglieder des Verbandsrats kommen aus allen Regionen Bayerns und repräsentieren in ihrer Fachlichkeit das ganze Spektrum der sozialen Arbeit wieder.

Für Oberbayern wurde aus München neben Dorit Wiedemann (Blindeninstitutstiftung) und Dr. Anna Laux (Kinderschutz) auch der Geschäftsführer der Regenbogen Wohnen gGmbH, Christian Boenisch, in dieses Gremium für de nächsten drei Jahre gewählt.

Auf der Mitgliederversammlung hat Christian Boenisch betont, dass er sich noch einmal für Gerechtigkeit, gegen Ausgrenzung und zunehmenden Hass in unserer Gesellschaft engagieren wird. Solidarität und Vielfalt macht die Gesellschaft aus, in der wir leben wollen. Dafür braucht der Paritätische in Bayern neben seinen engagierten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen starken Verbandsrat, der zusammen mit dem Vorstand die Geschicke in dieser schwierigen Zeit steuert und eine starke Stimme für alle Menschen in Bayern ist.