Ein Zuhause mit Geschichte und Perspektive: Besondere Wohnformen in Ernsgaden

Die Besonderheit

„Also, wir sitzen hier ja gerade in der ehemaligen Scheune“, grinst Teamleitung Katharina Mörth und schaut sich im hellen, modern eingerichteten Konferenzraum um. Draußen kräht einer der Nachbars-Hähne.

Eines ist klar: Die Einrichtung in Ernsgaden ist eine mit Geschichte.

Als Albert Simon vor über 25 Jahren den Bauernhof seines Vaters erbte, war für ihn, der sich bereits in einer Werkstätte für behinderte Menschen engagierte, sofort klar: Das Haus soll ein sozialer Träger mit neuem Leben erfüllen.

Regenbogen Wohnen bekam den Zuschlag – und zog mit einer Einrichtung für besondere Wohnformen dort ein.

Nach und nach kamen Anbauten dazu, aber der Flair des ehemaligen Hofes blieb bis heute erhalten. Und so leben noch heute neben den 17 Bewohner:innen auch Schafe, Enten und Katzen auf dem Anwesen. Im Garten gibt es außerdem viele Obstbäume und ein großes Gemüsebeet.

Mit der Inhaberfamilie ist das Haus nach wie vor eng verbunden. Bis zu ihrem Tod 2023 lebte auch die ehemalige Bäuerin noch im Haus, und die Inhaber Anton und Irmi Simon und ihre erwachsenen Kinder kommen auch heute noch fast täglich vorbei, um nach den Tieren, dem Garten und dem Hof zu sehen. Ein großes Plus, denn so ist auch die Einrichtung im Ort akzeptiert und angenommen. Und auch vor Innovationen schrecken die Inhaber nicht zurück: zuletzt wurden die Öltanks durch eine Wärmepumpe ersetzt, die bald durch eine Photovoltaikanlage ergänzt wird.

Es ist wirklich was Besonderes, dass die Eigentümer sich so kümmern. Die stecken viel Arbeit und Herzblut hier rein,

schwärmt Katharina Mörth, die Teamleiterin und stellvertretende Einrichtungsleitung.

Auch die Bewohner:innen bleiben gerne und lange da; einer sogar seit Eröffnung der Einrichtung vor fast 30 Jahren. „Der hat hier einfach seine Heimat gefunden“, lächelt Mörth. Und zur großen Hoffamilie gehört natürlich auch das Team, das gleichfalls teils seit Jahrzehnten dort arbeitet.

Nichtsdestotrotz ist es keine reine Hofidylle in Ernsgaden, denn die 17 Bewohner:innen zwischen Ende 30 und 76 Jahren sind psychisch schwer krank. Deshalb gibt es auch hier einen festen Tagesablauf, an dem sich alle gut orientieren können. Strukturiert wird der durch die gemeinsamen Essenszeiten – und die Medikamenteneinnahmen, denn damit „steht und fällt die Stabilität“ aller. Dennoch: „Viele gehen schon um 18 oder 19 Uhr ins Bett, weil der Tag mit all seinen Herausforderungen sie so sehr anstrengt.“ Das ist auch die Zeit, zu der der Tagdienst sich verabschiedet und seine letzte „Gute-Nacht-Runde“ durch die Gänge dreht. Dann sind die Bewohner:innen für sich (abgesichert durch eine Rufbereitschaft), bevor der nächste Tag beginnt.

Wenn genug Kraft da ist, gibt es viel zu tun und zu schaffen in Ernsgaden: Die Tiere wollen versorgt werden, es gibt eine Kerzengießerei und eine Kreativwerkstatt, in der gemalt, gebastelt und gepuzzelt wird.

Auch Fahrradausflüge unternehmen die fitteren Bewohner:innen ab und zu – hier muss sich niemand an- und abmelden, alle dürfen kommen und gehen. „Wir sagen uns aber natürlich trotzdem gegenseitig Bescheid, damit niemand gesucht werden muss – wie man das zu Hause ja auch machen würde“, sagt Mörth.

Einen großen Meilenstein hat einer der Bewohner vor einiger Zeit erreicht: „Er war ganz unglücklich hier zu Beginn, weil er das Gefühl hatte, er ist ewig weit weg aus Ingolstadt. Und dann haben wir geübt. Mobilitätstraining heißt das bei uns.“

Geübt werden musste nicht nur der Weg zum Bahnhof und dann zum Ziel in Ingolstadt, sondern vor allem der Fahrkartenkauf. „Da sind so viele Schritte notwendig, hohes Durchhaltevermögen und Konzentration“ – für manche eine riesige Hürde. Aber:

Wir haben es geschafft! Wir haben immer wieder zusammen geübt, ein anderer Bewohner ist auch viele Male mit ihm mitgefahren und hat ihn begleitet. Und jetzt kann er jeden Montag seinen Bruder besuchen fahren.

Scheinbar kleine Dinge, die für die Bewohner:innen oft wie ein riesiger Berg erscheinen.

Deshalb werden auch die kleinen Hürden des Alltags geübt: Die Bewohner:innen teilen sich selbst ihren Barbetrag ein und verteilen in einem wöchentlichen Meeting Hausdienste (Tiere versorgen, Hof fegen, Blumen gießen). Für einige Arbeiten im Haus und den Werkstätten gibt es eine kleine Vergütung als Anerkennung. Um die eigene Wäsche kümmern sich die Bewohner:innen ebenfalls selbstständig. Auch die Fahrt zum Einkaufen einmal die Woche ist eine solche Alltagübung. Und natürlich das Zusammenleben so vieler individueller Persönlichkeiten.