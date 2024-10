Vielfalt unter einem Dach: In Unterschleißheim bietet Regenbogen Wohnen Betreuungsformen vom beschützten Wohnen bis zum betreuten Einzelwohnen

Solidarisch, mutig, vielfältig – so ist Regenbogen Wohnen, und so gestalten sich auch die Wohnangebote. In Unterschleißheim hat Regenbogen Wohnen 2006 ein riesiges Projekt gestemmt: ein fünfstöckiges Wohnhaus mit Platz für 85 Menschen mit psychischer Behinderung und unterschiedlichem Unterstützungsbedarf.

Besondere, beschützende Wohnformen

Erstmals hat Regenbogen Wohnen damit auch eine beschützende Etage mit 13 Plätzen. Dort wohnen Menschen, die zum Selbstschutz besondere Fürsorge und Sicherheit benötigen und 24/7 betreut werden.

Dass diese, sobald sie sich stabilisiert haben und der Unterbringungsbeschluss vom Gericht aufgehoben wird, direkt in ein benachbartes Stockwerk ziehen können, ist eine der Besonderheiten dieses Hauses, erklärt Einrichtungsleiter Thomas Reinauer:

Viele haben sich bei uns dann soweit beheimatet, dass sie gern am gleichen Ort bleiben wollen. Das ist bei uns möglich. Im letzten Jahr konnten zum Beispiel sechs der 13 Personen in der beschützenden Wohnform in den offenen Bereich wechseln, als sie sich stabilisiert hatten und der Unterbringungsbeschluss aufgehoben wurde. Und erst letzte Woche ist ein Bewohner aus der besonderen Wohnform in ein Appartement umgezogen.

Moderne Konzepte zum Thema Wohnen – die Gründungsidee von Regenbogen Wohnen

Damit nimmt die Einrichtung in Unterschleißheim auf, was in der Gründungsidee von Regenbogen Wohnen fest verankert ist: Entstanden ist das Unternehmen nämlich aus einer Initiative von engagierten Mitarbeiter:innen des Bezirkskrankenhauses Haar mit dem Anliegen, für Menschen mit psychischer Erkrankung moderne Konzepte zum Thema Wohnen zu entwickeln. Denn besonders nach einem Klinikaufenthalt oder der Unterbringung in einer beschützenden Wohnform nach und nach in ein selbstbestimmtes Leben (zurück) zu finden, ist eine der großen Hürden, die es für erkrankte Menschen zu bewältigen gilt. Diesen Menschen ohne Umzug einen Wechsel in einen offenen Bereich zu ermöglichen, ist eine der großen Errungenschaften der Einrichtung in Unterschleißheim.

Besondere Wohnformen – auch für Senioren

Auf drei Etagen gibt es hier 57 Plätze für betreutes Wohnen (= Besondere Wohnformen) in modernen Einzelzimmern mit eigenem Bad.

Von 7 bis 21 Uhr ist Assistenzzeit, das bedeutet, es wird Betreuung, Essen und Alltagshilfe gestellt. Auch Therapien, Beschäftigung und Angebote finden in der Zeit direkt im Haus statt. Nachts ist ein Nachtdienst vor Ort, so dass eine Betreuung rund um die Uhr gegeben ist.

Das Erdgeschoss ist speziell ausgerichtet auf die Anforderungen von Bewohner:innen ab 60 Jahren und bietet 18 Plätze.

Betreutes Einzelwohnen

Im vierten und fünften Stock hingegen befinden sich 15 Einzelappartements für betreutes Einzelwohnen. Hier leben Menschen, die keine tägliche Unterstützung (mehr) benötigen und oft auch einer Arbeit nachgehen. Diese betreut unter anderem Karin Kindermann. Sie bespricht mit ihren Klient:innen einmal die Woche Fragen des täglichen Lebens, organisiert mit ihnen Therapiegespräche und aktualisiert den Hilfeplan, den jede:r Bewohner:in bei der Aufnahme erarbeitet und der regelmäßig angepasst wird: Was sind die individuellen Ziele, welche Therapien sind notwendig, welche Unterstützung ist gewünscht oder erforderlich.

„Ich organisiere gern – und ich mag es, wenn’s läuft!“ grinst Kindermann – und das glaubt man ihr sofort. „Ich packe hier keinen in Watte“, ergänzt sie. „Wer mit mir arbeitet, muss das aushalten. Denn die Bewohner:innen hier [im ambulant betreuten Einzelwohnen] haben ja alle ein Ziel: raus! Also muss man Klartext reden.“

Grundsätzlich, sagt Kindermann, ist sie eine Frohnatur. Seit acht Jahren ist sie in der Einrichtung tätig. „Vorher habe ich mit Menschen mit geistiger Behinderung gearbeitet. Die sind oft super dankbar für Unterstützung und zeigen das auch. Ich bin eine Frohnatur. Das bekomme ich hier nicht unbedingt immer zurück, aber ich weiß, die meisten freuen sich, auch wenn sie es nicht zeigen“, erzählt die Diplom-Sozialpädagogin mit einem Augenzwinkern.

Multiprofessionelle Teams ergänzen sich

Auch für Beschäftigte ist das Haus in Unterschleißheim zwar aufgrund der Größe eine Herausforderung, bietet aber gleichzeitig viele Möglichkeiten. Im Gegensatz zu kleineren Wohnangeboten gibt es hier zum Beispiel ein eigenes Team, das sich um tagesstrukturierende und therapeutische Angebote kümmert.

In multiprofessionellen Teams ergänzen sich Sozialpädagog:innen, Krankenpfleger:innen, Therapeut:innen, Erzieher:innen. Leiter Thomas Reinauer:

Die Mitarbeitenden profitieren von Einblicken in die verschiedensten Bereiche und können sich so auch jederzeit fachlich austauschen und gegenseitig unterstützen.

Von der Vielfalt der Betreuungsangebote profitieren auch die Mitarbeitenden, erzählt Reinauer: „Jemand, der besonders gut mit Menschen in Krisensituationen umgehen kann, ist in der beschützenden Wohnform super aufgehoben, jemand, der am liebsten sehr autark arbeitet, unterstützt unsere Bewohner:innen der Appartements. Ich achte schon bei der Einstellung neuer Kolleg:innen darauf, dass jede und jeder seine Stärken optimal einbringen kann.“

Auch wenn sich die Lebenssituation der Mitarbeitenden ändert, kann unkompliziert ein Wechsel innerhalb der Abteilungen, in oder aus dem Schichtdienst, ermöglicht werden.

„Es ist wirklich toll und besonders, dass es hier diese verschiedenen Angebote in einem Haus gibt“, fasst Thomas Reinauer zusammen.

Heimat geben und Teilhabe ermöglichen

Natürlich bringt ein fünfstöckiges Haus mit 85 Menschen mit psychischer Behinderung auch Herausforderungen mit sich – auch für die Nachbarn: „Da stößt Inklusion an ihre Grenzen.“

Dennoch: Menschen mit psychischer Behinderung Heimat zu geben und in Ihrer individuellen Entwicklung auch über viele Jahre zu begleiten, das ist es, wofür Regenbogen Wohnen steht.

Mutig immer wieder neue Wege zu erkunden, die Inklusion und Teilhabe psychisch behinderter Menschen an der Gesellschaft zu ermöglichen, ist die Mission, an der das Unternehmen und seine Mitarbeitenden Tag für Tag arbeiten.