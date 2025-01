Gemeinsam wohnen, gemeinsam wachsen

Was bedeutet Wohnen in Gemeinschaft?

Beim Wohnen in Gemeinschaft leben mehrere Menschen in einer Wohngemeinschaft zusammen. Diese Wohnform ist Teil des therapeutischen Milieus und dient als Lern- und Entwicklungsfeld für die Bewohner:innen.

Im Unterschied zum betreuten Einzelwohnen, bei dem die Bewohner:innen Herausforderungen allein – oder gegebenenfalls mit ihren Wohnungsnachbarn – bewältigen müssen, bietet das Wohnen in Gemeinschaft die Chance, sich als Teil einer Gruppe auszuprobieren. Dadurch können die Bewohner:innen im Rahmen des sozialen Lernens notwendige Kompetenzen (wieder)erlangen. Die Mitarbeitenden von Regenbogen Wohnen begleiten und unterstützen sie dabei individuell.

Welche Betreuung findet statt?

Die Betreuung erfolgt in Form der sogenannten aufsuchenden Assistenz. In den Wohnungen ist keine Fachkraft dauerhaft vor Ort, und es gibt auch keine Rufbereitschaft. Daher müssen die Bewohner:innen einer Wohngemeinschaft in der Lage sein, in krisenhaften Situationen eigenständig oder mit Unterstützung der Mitbewohner:innen Hilfe zu holen.

Wöchentliche Meetings bieten den Rahmen, um über Regeln und Aufgaben des Zusammenlebens zu sprechen und gemeinsame Pläne zu schmieden. Themen wie „Wollen wir diese Woche etwas unternehmen?“, „Sollen wir die Wohnräume umgestalten?“ oder „Welche Dienste stehen diese Woche an?“ werden gemeinsam besprochen. Alle Bewohner:innen können und sollen sich aktiv einbringen.

Für wen ist diese Art des Wohnens geeignet?

Das Wohnen in Gemeinschaft eignet sich besonders für Menschen, die davon profitieren, schnell und jederzeit Kontakt zu anderen Menschen aufnehmen zu können – sei es in psychischen Ausnahmesituationen oder einfach für den Austausch über Alltagsfragen und Gefühle. Gerade Menschen mit psychischen Erkrankungen haben häufig Schwierigkeiten, sich anderen anzuvertrauen oder bestehende soziale Kontakte zu pflegen. Beim Wohnen in Gemeinschaft liegt der soziale Kontakt buchstäblich direkt hinter der nächsten Tür: von alltäglichen Gesprächen bis hin zu gemeinsamen Unternehmungen.

Für Menschen, die Gemeinschaft als Stressfaktor empfinden, die feste und ritualisierte Abläufe dringend benötigen oder die sehr geräuschempfindlich sind, kann diese Wohnform jedoch belastend sein und ist daher weniger geeignet.

Wer wohnt in den Wohngemeinschaften von Regenbogen Wohnen?

In den Wohngemeinschaften von Regenbogen Wohnen leben Menschen mit einer psychischen Behinderung. Die Hintergründe sind dabei vielfältig:

Manche haben zuvor im Elternhaus gelebt und suchen nach einem Klinikaufenthalt eine Alternative zum elterlichen Zuhause.

Andere kommen aus einer intensiv betreuten Einrichtung, möchten aber schrittweise selbständiger werden, ohne auf Gesellschaft zu verzichten.

Wieder andere haben allein in einer Wohnung gelebt und gemerkt, dass ihnen das Alleinsein nicht gut tut.

Die Wohngemeinschaften bestehen aus Gruppen von 2 bis 12 Bewohner:innen. Die Zusammensetzung ist bewusst divers und nicht nach Lebensalter oder Geschlecht getrennt. Dennoch wird bei der Auswahl neuer Bewohner:innen großer Wert auf eine gute Gruppendynamik gelegt.

Ein Kennenlerntermin bietet die Gelegenheit, dass Bewohner:innen, Fachkräfte und Bewerber:innen sich gegenseitig kennenlernen und gemeinsam entscheiden, ob ein Zusammenleben möglich und sinnvoll ist.