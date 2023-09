Neues Projekt zur Teilhabe psychisch behinderter Menschen startet in Oberbayern

Solidarisch, mutig, wertschätzend – das hat sich Regenbogen Wohnen auf die Fahnen geschrieben. Und mit einem neuen Projekt, das 2023 nach zweijähriger Vorbereitungszeit starten konnte, erneut in die Tat umgesetzt: Als neuer Qualitätspartner des Projekt nueva hat Regenbogen Wohnen einmal mehr die Beteiligung ihrer Bewohnerinnen und Bewohner in den Fokus gerückt und geht einen mutigen Schritt in Richtung optimierte Angebotslandschaft für psychisch behinderte Menschen.