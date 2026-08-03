Betriebsausflug 2026: Wandern, austauschen & Ausklang am See

Manchmal tut es gut, den Arbeitsalltag für ein paar Stunden hinter sich zu lassen. Genau das haben die Mitarbeitenden von Regenbogen Wohnen bei unserem diesjährigen Betriebsausflug getan.

Gemeinsam starteten wir in Gmund und wanderten über den Tegernseer Höhenweg Richtung Tegernsee. Bei angenehmem Wetter, schönen Ausblicken auf den See und vielen guten Gesprächen stand vor allem eines im Mittelpunkt: Zeit miteinander verbringen – abseits von Terminen und Aufgaben.

Den Abschluss bildete ein gemeinsames Essen im Tegernseer Bräustüberl direkt am See. In entspannter Atmosphäre konnten wir den Nachmittag ausklingen lassen, neue Kolleginnen und Kollegen besser kennenlernen und den Austausch über die verschiedenen Bereiche hinweg stärken.

Solche gemeinsamen Erlebnisse sind ein wichtiger Teil unserer Unternehmenskultur. Sie fördern den Zusammenhalt, schaffen Raum für Begegnungen und machen deutlich, wie wertvoll ein gutes Miteinander ist.

Wir bedanken uns bei allen, die dabei waren, und freuen uns schon auf den nächsten gemeinsamen Ausflug.