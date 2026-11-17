Der Dachverband Gemeindepsychiatrie setzt sich seit 1976 bundesweit dafür ein, die Lebensbedingungen von Menschen mit psychischen Erkrankungen und Behinderungen zu verbessern. Sein Ziel ist eine gemeindenahe, bedarfsgerechte Unterstützung, die Selbstbestimmung, gesellschaftliche Teilhabe und ein möglichst eigenständiges Leben ermöglicht.

Im Dachverband sind zahlreiche Organisationen, Einrichtungen und Initiativen zusammengeschlossen, die sich für eine inklusive psychiatrische Versorgung engagieren. Gemeinsam setzen sie sich dafür ein, Barrieren und Vorurteile abzubauen, Unterstützungsangebote weiterzuentwickeln und die Interessen von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen auch auf politischer Ebene zu vertreten.

Gemeinsam für eine starke Gemeindepsychiatrie

Diese Ziele decken sich genau mit unserer täglichen Arbeit bei Regenbogen Wohnen. Wir begleiten Menschen mit psychischer Behinderung und/oder Erkrankung auf ihrem individuellen Lebensweg und unterstützen sie dabei, ihr Leben möglichst selbstbestimmt zu gestalten und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.

Mit unserer Mitgliedschaft möchten wir den Austausch mit anderen gemeindepsychiatrischen Trägern intensivieren, voneinander lernen und neue Impulse für unsere Arbeit gewinnen. Gleichzeitig bietet uns das Netzwerk die Möglichkeit, unsere Erfahrungen und Perspektiven einzubringen und fachliche sowie gesellschaftspolitische Entwicklungen aktiv mitzugestalten.

Denn die Herausforderungen in der psychosozialen Versorgung lassen sich am besten gemeinsam angehen. Dafür braucht es starke Netzwerke, fachlichen Austausch und Menschen, die sich mit Überzeugung für Inklusion und Teilhabe einsetzen.

Wir freuen uns, Teil dieses Netzwerks zu sein und gemeinsam mit anderen Organisationen die Zukunft der Gemeindepsychiatrie mitzugestalten.

Weitere Informationen zum Dachverband Gemeindepsychiatrie finden Sie unter www.dvgp.org.