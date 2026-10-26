Wie alles anfing
1986 gründeten Mitarbeitende des damaligen Bezirkskrankenhauses Haar den Regenbogen e. V. Sie wollten, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht nur in der Klinik versorgt werden. Diese Menschen sollten ihren Alltag selbst gestalten, Kontakte pflegen, arbeiten und mitten in der Gesellschaft wohnen können.
Aus dem Verein ist in den vergangenen vier Jahrzehnten ein Netzwerk aus vielen Angeboten und Projekten gewachsen. Heute bündelt die Stiftung Regenbogen – Arbeit Wohnen Kultur diese Angebote unter einem Dach. Zu ihren Tochtergesellschaften gehören Regenbogen Arbeit und Regenbogen Wohnen.
Regenbogen Wohnen
Seit mehr als 30 Jahren begleiten wir Menschen mit psychischer Behinderung und/oder Erkrankung. An rund 40 Standorten in München und Oberbayern unterstützen wir Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Das geschieht in besonderen Wohnformen mit intensiver Begleitung, in Wohngemeinschaften oder mit Assistenz in der eigenen Wohnung.
Wer sich zu Hause sicher fühlt, eigene Entscheidungen trifft und den Tagesablauf selbst bestimmt, gewinnt Stabilität. Daran richten wir unsere Unterstützung aus. Maßgeblich sind die Stärken, Wünsche und Ziele der Menschen, die wir begleiten, und nicht ihre Diagnose.
Selbstbestimmung im Alltag
Die Forderung der Gründerinnen und Gründer ist bis heute die Grundlage unserer Arbeit. Was Selbstbestimmung konkret heißt, ist bei jeder Person anders. Manche gehen nach langer Zeit wieder allein einkaufen. Andere finden in ihrer Wohngemeinschaft Anschluss. Wieder andere ziehen nach einer Zeit mit intensiver Begleitung in eine eigene Wohnung.
Unsere Mitarbeitenden helfen dabei, eigene Ziele zu finden und Schritt für Schritt zu erreichen. Sie sind ansprechbar, wenn es schwierig wird, und sorgen für verlässliche Strukturen. Unser Grundsatz lautet: So viel Unterstützung wie nötig, so viel Selbstbestimmung wie möglich.
Unsere Werte
Drei Werte prägen unsere Arbeit. Solidarisch heißt für uns, Menschen auch in Krisen nicht allein zu lassen und gemeinsam mit ihnen nach Lösungen zu suchen. Mutig heißt, gewohnte Konzepte zu hinterfragen, Neues auszuprobieren und Menschen zu ermutigen, ihre Möglichkeiten zu nutzen. Vielfältig heißt, Unterschiede als Stärke zu sehen.
Getragen wird das von unseren Klient:innen, unseren Mitarbeitenden und allen, die sich für eine inklusive Gesellschaft einsetzen.
Was noch zu tun ist
Seit 1986 hat sich in der psychosozialen Versorgung viel getan. Selbstbestimmung, Inklusion und Teilhabe haben heute einen deutlich höheren Stellenwert. Trotzdem stoßen Menschen mit psychischen Erkrankungen weiterhin auf Barrieren und Vorurteile. Deshalb wollen wir auch künftig Wohnorte schaffen, an denen sie sich sicher fühlen und weiterentwickeln können. Dort sollen sie selbst entscheiden können, wie sie leben.
Danke
Wir danken der Stiftung Regenbogen, allen Wegbegleiter:innen, unseren Mitarbeitenden und vor allem den Menschen, die bei uns wohnen. Sie alle machen Regenbogen Wohnen zu einem Ort zum Leben und Sein.
Herzlichen Glückwunsch zu 40 Jahren Regenbogen!
40 € für 40 Jahre: Jetzt spenden!
Wohnraum kostet Geld – besonders in Südbayern. deshalb sind wir dankbar für jede Unterstützung: Sie können uns Wohnraum vermieten, vererben, vermitteln. Natürlich können Sie uns auch direkt finanziell mit einer Spende unterstützen. Alle Informationen finden Sie gern auf unserer Spendenseite.
Sie tragen Verantwortung gerne – auch dann, wenn es fordert?
Wenn Sie sich in dieser Beschreibung wiederfinden und Lust haben, in der Sozialwirtschaft etwas zu bewegen, freuen wir uns auf den Austausch mit Ihnen – gerne auch initiativ.
Ihr Ansprechpartner:
Stefan Jungheim
Abteilungsleitung Personal