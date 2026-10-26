Wie alles anfing

1986 gründeten Mitarbeitende des damaligen Bezirkskrankenhauses Haar den Regenbogen e. V. Sie wollten, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht nur in der Klinik versorgt werden. Diese Menschen sollten ihren Alltag selbst gestalten, Kontakte pflegen, arbeiten und mitten in der Gesellschaft wohnen können.

Aus dem Verein ist in den vergangenen vier Jahrzehnten ein Netzwerk aus vielen Angeboten und Projekten gewachsen. Heute bündelt die Stiftung Regenbogen – Arbeit Wohnen Kultur diese Angebote unter einem Dach. Zu ihren Tochtergesellschaften gehören Regenbogen Arbeit und Regenbogen Wohnen.

Regenbogen Wohnen

Seit mehr als 30 Jahren begleiten wir Menschen mit psychischer Behinderung und/oder Erkrankung. An rund 40 Standorten in München und Oberbayern unterstützen wir Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Das geschieht in besonderen Wohnformen mit intensiver Begleitung, in Wohngemeinschaften oder mit Assistenz in der eigenen Wohnung.

Wer sich zu Hause sicher fühlt, eigene Entscheidungen trifft und den Tagesablauf selbst bestimmt, gewinnt Stabilität. Daran richten wir unsere Unterstützung aus. Maßgeblich sind die Stärken, Wünsche und Ziele der Menschen, die wir begleiten, und nicht ihre Diagnose.

Selbstbestimmung im Alltag

Die Forderung der Gründerinnen und Gründer ist bis heute die Grundlage unserer Arbeit. Was Selbstbestimmung konkret heißt, ist bei jeder Person anders. Manche gehen nach langer Zeit wieder allein einkaufen. Andere finden in ihrer Wohngemeinschaft Anschluss. Wieder andere ziehen nach einer Zeit mit intensiver Begleitung in eine eigene Wohnung.

Unsere Mitarbeitenden helfen dabei, eigene Ziele zu finden und Schritt für Schritt zu erreichen. Sie sind ansprechbar, wenn es schwierig wird, und sorgen für verlässliche Strukturen. Unser Grundsatz lautet: So viel Unterstützung wie nötig, so viel Selbstbestimmung wie möglich.