Gemeinsam laufen für einen neuen Boden

Kinder- und Jugendhilfe Neuburg an der Donau nimmt an Laufchallenge teil

Gute Nachrichten für Regenbogen Wohnen: unserer Einrichtung in Neuburg a.d. Donau wurde für die LaminatDEPOT-Laufchallenge 2026 ausgewählt und hat damit die Chance, einen neuen Bodenbelag für ihre Räumlichkeiten zu erhalten.

Vom 1. bis 30. September 2026 sammeln Teilnehmende aus ganz Deutschland Lauf- und Walkingkilometer. Wird das gemeinsame Ziel von 250.000 Kilometern erreicht, erhalten 100 deutschlandweit ausgewählte Einrichtungen einen neuen Boden – darunter auch unsere Einrichtung der Kinder- udn Jugendhilfe. Zusätzlich wird die Einrichtung mit den meisten gesammelten Kilometern mit einem Sonderpreis in Höhe von 2500 Euro ausgezeichnet.

Dass eine Einrichtung von Regenbogen Wohnen ausgewählt wurde, freut uns besonders. Ausschlaggebend war unsere Bewerbung, die die Jury überzeugt hat und unsere Renovierungssituation nachvollziehbar dargestellt hat.

Nun hoffen wir auf viele Unterstützerinnen und Unterstützer: Mitarbeitende, Angehörige, Freundinnen und Freunde sowie alle, die Regenbogen Wohnen verbunden sind, können mit ihren Kilometern dazu beitragen, dass unsere Einrichtung ihrem neuen Boden ein großes Stück näherkommt.

Denn am Ende gilt: Jeder gelaufene oder gewalkte Kilometer zählt – und gemeinsam können wir viel bewegen.