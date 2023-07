Neue Wege in Ruhpolding: Zieloffene Suchtarbeit

Höchste Zeit, einen neuen Weg zu gehen, dachte sich einmal mehr das Team von Regenbogen Wohnen: Als sich vor zwei Jahren die Möglichkeit ergab, das bestehende Areal der besonderen Wohnformen in Ruhpolding zu erweitern, begannen die Leiterin des Fachdienstes, Maria Thomaser, und das Führungsduo am Unternehmensstandort Ruhpolding, Violetta Frank und Katrin Henoch, zu recherchieren und stießen auf ein spannendes Projekt: Die „Sonnenburg“ in der Schweiz bietet Männern mit Suchterkrankung ein Zuhause. Das Konzept dahinter? Zieloffene Suchtarbeit.

„Spannend!“, dachten sich Violetta Frank und ihr Team, und begannen, sich einzulesen. „Es ist wichtig, sich heute zu spezialisieren, um den Klient:innen individuell gerecht werden zu können und die richtigen Angebote für Menschen zu schaffen, denn viele Menschen kommen mit immer differenzierten Erkrankungsbildern zu uns“, sagt Frank. Gerade die jungen Klient:innen seien oft schwer erkrankt, kommen mit Mehrfachdiagnosen und benötigen eine adäquate Versorgung – unter anderem eben eine Möglichkeit zur Suchthilfe.

Die können Frank und das Team von Regenbogen Wohnen seit 2023 nun bieten: 15 Plätze für Menschen mit der Doppeldiagnose psychische Erkrankung / Suchterkrankung, Schwerpunkt Alkohol, stehen im ehemaligen Alten- und Pflegeheim St. Adelheid in Ruhpolding nun zur Verfügung.

„Der Bedarf ist riesig“, sagt Frank, täglich kämen neue Anfragen von Kliniken, Angehörigen, gesetzlichen Betreuer:innen oder den Betroffenen selbst.

Doch das besondere Programm, das vom Institut für innovative Suchtbehandlung und Suchtforschung (ISS) eng begleitet wird, kommt nicht für jeden infrage. „Im Vorgespräch klärt meine Kollegin Katrin Henoch ganz ausführlich viele Themen, vor allem natürlich die Sichtweise des/der Betroffenen zum Alkohol“, erklärt Frank.

Für die Aufnahme im Bereich der Zieloffenen Suchtarbeit, sollten die Menschen bereit sein, sich aktiv mit ihrer Alkoholerkrankung auseinander zu setzen.

„Zieloffen“ bedeutet also, dass der/die Betroffene sich selbst eines oder mehrere Ziele (Schadensminderung, Konsumreduktion oder Abstinenz) setzt und dabei begleitet wird, diese(s) zu erreichen – im Gegensatz zur abstinenzorientierten Arbeit, bei der dem Menschen mit Suchterkrankung sein Ziel (Abstinenz) von außen vorgegeben wird.

Immer wieder wird dabei genau beobachtet, an welchen Parametern, in welchen konkreten (Lebens-)Situationen die Zielsetzung „ins Wanken gerät“, was Auslöser sein können, seine Ziele aus den Augen zu verlieren – und wie der Klient oder die Klientin damit beim nächsten Mal umgehen kann. Auslöser sind nicht selten Feste und Feiern, Anlässe, bei denen in unserer Kultur spontanes und emotionales Verhalten erlaubt und erwünscht waren und wofür nun neue Formen gefunden werden.

Art des Alkohols, die vereinbarte Alkoholmenge, die Promillegrenze, die Zeiten und Orte, an denen getrunken wird – all das legen die Klient:innen gemeinsam mit den Mitarbeiter:innen im Vorfeld fest. Wenn dann eine oder mehrere dieser Vereinbarungen nicht eingehalten werden, geht es an die Ursachensuche.

Violetta Frank empfindet die Zieloffene Suchtarbeit als sehr anspruchsvoll für Betreuungspersonal, aber vor allem natürlich für die Klient:innen selbst:

„Man muss sehr genau und sehr individuell hinsehen, immer wieder nachjustieren, immer im Gespräch bleiben.“ Besonders in den ersten beiden Monaten sei sehr viel Beziehungsarbeit notwendig und erwünscht. Oft justieren die Klient:innen ihre Ziele dann nochmal neu. „Die meisten Betroffenen kennen bisher nur das abstinenzorientierte Arbeiten“, erklärt Frank. Oft sei heimliches Trinken und eine große Scham die Folge – dies müsse zuerst überwunden werden, um dann einen anderen Bezug zum Alkohol herstellen zu können.

Auch sie und ihre Kolleg:innen hätten zunächst Vorbehalte gehabt, mit dem Thema Suchterkrankungen zu arbeiten, gesteht Frank. Heute finde sie es großartig, dass auch in diesem Bereich neue Konzepte erschlossen werden, um passende Therapieformen anzubieten. Dabei gibt es sowohl Erfolgsgeschichten als auch Persönlichkeiten, zu denen das Konzept der ZOS nicht passt.

So gab es bereits sowohl Klient:innen, die mit der Freiheit überhaupt nicht umgehen konnten – und bald in eine abstinenzorientierte Einrichtung in der Nähe umzogen und sich dort sehr wohlfühlen. Andere konnten, nach gescheiterter abstinenzorientierter Therapie, erfolgreich in Ruhpolding einen Ort zum Leben und Sein finden.

Damit auf Basis der Erfahrungen das Gesamtkonzept immer wieder angepasst werden kann, neue Erkenntnisse aus dem Alltag einfließen können und auch die Mitarbeitenden immer „mitgenommen“ werden, investiere Regenbogen Wohnen viel in die fachliche Ausbildung und Begleitung. Dabei hat das Sozialunternehmen das ISS an seiner Seite, das nicht nur die Implementierung des ZOS-Konzeptes in Ruhpolding in Form eines umfangreichen Workshops betreute, sondern auch jetzt in Form eines „Organisationsradars“ immer wieder den Status quo, mögliche Probleme und passende Lösungen ermittelt. Auch weitere Expertenschulungen, zum Beispiel zur „Motivierenden Gesprächsführung“ und „Kontrolliertes Trinken“, seien geplant.

Denn der Erfolg dieses Konzeptes steht und fällt auch mit der Ausbildung und Haltung der Mitarbeitenden: Alle Kollegen hätten schon viel aus den Workshops mitgenommen und zeigen sehr großes Interesse, sich weiter in die Thematik der Zieloffenen Suchtarbeit einzuarbeiten, erzählt Violetta Frank. Die nun nach der ersten Orientierungsphase geplanten Supervisionen und die Möglichkeit sich immer wieder als Team und sich selbst zu reflektieren, werden weiter dazu beitragen.