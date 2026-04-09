Ein Zuhause, das Sicherheit und Freiheit verbindet

Für viele Bewohner:innen liegt das Besondere im Zusammenspiel von Gemeinschaft und Eigenständigkeit. Sie erleben, dass sie Teil eines Miteinanders sind und gleichzeitig ihren eigenen Raum haben. Eine Bewohnerin sagt: „Ich habe hier eine Gemeinschaft, in der ich mich wohl fühle.“ Andere nennen Freiraum, eine eigene Küche und ein eigenes Bad oder „Hier bin ich unabhängig und kann abends auch ins Kino gehen.“

Auch aus Sicht unseres multiprofessionellen Fachkräfte-Teams geht es darum, Menschen so zu begleiten, dass sie möglichst nah an einem selbstbestimmten Alltag leben können: bedürfnisorientiert, mit Hilfe zur Selbsthilfe und mit viel Raum für eigene Entscheidungen.

Gemeinschaft im Alltag: da sein, ohne einzuengen

Wie Wohnen in Gemeinschaft für unsere Bewohner:innen im Alltag aussieht, ist ganz unterschiedlich. Doch die Gemeinschaft spielt dabei eine wichtige Rolle. Bewohner:innen beschreiben sie als „sehr wichtig“ und als etwas, das „zur psychischen Stabilität“ beiträgt. Auch das Team erlebt die Gemeinschaft als konstante Stabilität, die Sicherheit geben kann — manchmal fast „wie eine Familie“.

Gleichzeitig gilt: Nicht alle möchten immer Nähe. Rückzugsmöglichkeiten sind wichtig und werden respektiert. Genau dieses ausgewogene Miteinander macht das Zusammenleben tragfähig.

Mitbestimmen gehört dazu

Wohnen in Gemeinschaft heißt auch, den Alltag gemeinsam zu gestalten. Entscheidungen werden in den Wohngemeinschaften nicht einfach vorgegeben, sondern miteinander besprochen.

Auch das Team beschreibt die regelmäßigen Bewohner:innen-Meetings als Ort, an dem demokratisch entschieden und das Zusammenleben aktiv gestaltet wird.

So entstehen nicht nur Regeln und Strukturen, sondern auch gemeinsame Erlebnisse: Ausflüge, Kochgruppen, gemeinsames Essen oder Feiern im Jahreslauf. Gerade solche Momente machen Gemeinschaft spürbar und schaffen Verbindung im Alltag. „Vor allem gemeinsame Feiern, wie zum Beispiel die Weihnachtsfeier, sind schön“, heißt es in einer Rückmeldung.