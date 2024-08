Zwei Jubiläen, ein Abschied: Sommerfest bei Regenbogen Wohnen in Ernsgaden

1. Wann haben Sie bei Regenbogen Wohnen gestartet und welche Positionen hatten Sie in der Zeit?

Meinen ersten Arbeitstag bei Regenbogen Wohnen hatte ich am 15.03.1999 als Betreuerin in der therapeutischen Wohngemeinschaft in Pfaffenhofen. Nach mehreren Leitungspositionen habe ich 2008 als Einrichtungsleitung in Ernsgaden begonnen. 2014 übernahm ich dann noch die Regionalleitung unserer Region 10 (Ernsgaden-Ingolstadt-Eichstätt-Neuburg-Schrobenhausen-Pfaffenhofen; später ohne Ingolstadt und Eichstätt).

2. Welche Entwicklung haben Sie bei Regenbogen Wohnen gemacht?

Mit den Jahren konnte ich natürlich meine Führungskompetenzen immer weiter ausbauen. Sukzessive übernahm ich mehr Verantwortung.