Guter Arbeitgeber: Regenbogen Wohnen gGmbH bleibt ein Great Place to Work

Hohe Beteiligung – starkes Zeichen für Vertrauen
Im Mai 2025 waren 229 Beschäftigte eingeladen, an der anonymen Befragung teilzunehmen. 72 % von ihnen – also 165 Mitarbeitende – haben mitgemacht. Im Vergleich zur letzten Befragung ist das ein Anstieg um rund 10 Prozentpunkte.
Ein starkes Signal, findet Kerstin Schrader, die in diesem Jahr die Koordination und Auswertung des Zertifizierungsverfahrens übernahm: Die Dialogbereitschaft ist gewachsen, das Vertrauen in den gemeinsamen Prozess ebenfalls.
Starke Werte in allen Fokusbereichen
Auch inhaltlich zeigen die Ergebnisse ein sehr stabiles und positives Bild. In allen Fokusbereichen des Great-Place-To-Work®-Modells liegt Regenbogen Wohnen im guten Benchmark-Bereich der Branche:
- Glaubwürdigkeit
Offene Kommunikation, kompetente Führung und integres Verhalten sind für viele Mitarbeitende klar erlebbar.
- Respekt
Anerkennung, Zusammenarbeit sowie eine gute Balance aus Fürsorge und Eigenverantwortung prägen den Arbeitsalltag.
- Fairness
Ausgewogene Vergütung, Neutralität ohne Bevorzugung und ein diskriminierungsfreies Miteinander sind fest verankert.
- Stolz
Viele Mitarbeitende sind stolz auf ihren eigenen Beitrag, auf die Teamleistung und auf das Image von Regenbogen Wohnen.
- Teamgeist
Eine freundliche Arbeitsatmosphäre, echte Gemeinschaft sowie Authentizität und Vertrautheit prägen das Miteinander.
Gesund arbeiten – auch das bestätigt die Befragung
Zusätzlich wurde der persönliche Gesundheits-Index erhoben. Hier ging es um das individuelle Beanspruchungserleben und mögliche Belastungsfaktoren – in fünf Bereichen:
- persönliche Gesundheit
- Arbeit und Arbeitsplatz
- Spielraum und Sicherheit
- soziale Beziehungen
- Wertschätzung
Das Ergebnis: Regenbogen Wohnen liegt im obersten Durchschnitt der Branche. Ein sehr solides Fundament für langfristige Zufriedenheit, Motivation und Gesundheit am Arbeitsplatz.
7 von 10 möchten bleiben – und empfehlen weiter
Besonders erfreulich: 7 von 10 Befragten möchten noch lange bei Regenbogen Wohnen arbeiten und würden das Unternehmen als sehr guten Arbeitgeber weiterempfehlen.
Das ist ein starkes Statement aus dem eigenen Team – und zugleich die beste Arbeitgeberwerbung, die es gibt.
Offiziell zertifiziert bis Mai 2026
Auf Basis dieser Ergebnisse hat Regenbogen Wohnen erneut die Voraussetzungen für die Great Place To Work®-Zertifizierung erfüllt und darf die Auszeichnung bis Mai 2026 offiziell führen.
Die neuen Zertifizierungs-Logos sind bereits im Einsatz.
Ergebnisse teilen – gemeinsam weiterentwickeln
Die Resultate wurden bereits im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung vorgestellt. Nun werden sie in den einzelnen Einrichtungen und Standorten gemeinsam reflektiert.
Auf dieser Grundlage entstehen konkrete Maßnahmen, um:
- die Zufriedenheit der Mitarbeitenden weiter zu stärken,
- die gesundheitlichen Ressourcen langfristig zu erhalten
- und das gute Miteinander kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Fazit: Regenbogen Wohnen ist ein vorbildlicher Arbeitgeber im sozialen Bereich
Regenbogen Wohnen ist nicht nur weiterhin ein Great Place to Work – sondern ein Arbeitgeber, der zuhört, reflektiert und gemeinsam mit seinem Team wächst. Die aktuelle Befragung zeigt, so Kerstin Schrader: „Die Richtung stimmt. Und sie wird konsequent weiterverfolgt!“
Die Mitarbeitenden werden unabhängig von ihrem Alter fair behandelt
Den Mitarbeitenden wird hier viel Verantwortung übertragen.
Ich werde hier unabhängig von meiner Position als vollwertiges Mitglied behandelt.
