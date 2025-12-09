Guter Arbeitgeber: Regenbogen Wohnen gGmbH bleibt ein Great Place to Work

Hohe Beteiligung – starkes Zeichen für Vertrauen

Im Mai 2025 waren 229 Beschäftigte eingeladen, an der anonymen Befragung teilzunehmen. 72 % von ihnen – also 165 Mitarbeitende – haben mitgemacht. Im Vergleich zur letzten Befragung ist das ein Anstieg um rund 10 Prozentpunkte.

Ein starkes Signal, findet Kerstin Schrader, die in diesem Jahr die Koordination und Auswertung des Zertifizierungsverfahrens übernahm: Die Dialogbereitschaft ist gewachsen, das Vertrauen in den gemeinsamen Prozess ebenfalls.

Starke Werte in allen Fokusbereichen

Auch inhaltlich zeigen die Ergebnisse ein sehr stabiles und positives Bild. In allen Fokusbereichen des Great-Place-To-Work®-Modells liegt Regenbogen Wohnen im guten Benchmark-Bereich der Branche:

Glaubwürdigkeit

Offene Kommunikation, kompetente Führung und integres Verhalten sind für viele Mitarbeitende klar erlebbar.

Anerkennung, Zusammenarbeit sowie eine gute Balance aus Fürsorge und Eigenverantwortung prägen den Arbeitsalltag.

Ausgewogene Vergütung, Neutralität ohne Bevorzugung und ein diskriminierungsfreies Miteinander sind fest verankert.

Viele Mitarbeitende sind stolz auf ihren eigenen Beitrag, auf die Teamleistung und auf das Image von Regenbogen Wohnen.

Eine freundliche Arbeitsatmosphäre, echte Gemeinschaft sowie Authentizität und Vertrautheit prägen das Miteinander.

Gesund arbeiten – auch das bestätigt die Befragung

Zusätzlich wurde der persönliche Gesundheits-Index erhoben. Hier ging es um das individuelle Beanspruchungserleben und mögliche Belastungsfaktoren – in fünf Bereichen:

persönliche Gesundheit

Arbeit und Arbeitsplatz

Spielraum und Sicherheit

soziale Beziehungen

Wertschätzung

Das Ergebnis: Regenbogen Wohnen liegt im obersten Durchschnitt der Branche. Ein sehr solides Fundament für langfristige Zufriedenheit, Motivation und Gesundheit am Arbeitsplatz.

7 von 10 möchten bleiben – und empfehlen weiter

Besonders erfreulich: 7 von 10 Befragten möchten noch lange bei Regenbogen Wohnen arbeiten und würden das Unternehmen als sehr guten Arbeitgeber weiterempfehlen.

Das ist ein starkes Statement aus dem eigenen Team – und zugleich die beste Arbeitgeberwerbung, die es gibt.