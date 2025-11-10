Regenbogen Wohnen München – Angebote in München Stadt und München Land

In München bietet Regenbogen Wohnen gGmbH Wohn- und Unterstützungsangebote für Menschen mit psychischer Behinderung und/oder Erkrankung. Ziel ist, selbstbestimmt Leben und Teilhabe zu ermöglichen — mitten in der „Weltstadt mit Herz“.

Nov. 10, 2025

Standorte in München und Umgebung

In der Stadt München gibt es mehrere Wohnplätze für Menschen mit psychischer Behinderung und/oder Erkrankung.

Wohngruppen befinden sich in

  • Au-Haidhausen (2 Plätze)
  • Haidhausen (2 Plätze)
  • Harthof (8 Plätze)
  • Giesing (3 Plätze)
  • Neuhausen (3 Plätze)
  • Neuhausen-Nymphenburg (5 Plätze)
  • Sendling (12 Plätze)
  • Unterschleißheim (4 Plätze)
  • Haar ( 5 / 3 Plätze)
  • Pasing (3 Plätze)

Für die Doppeldiagnose psychische Erkrankung + Alkoholabhängigkeit (mit Abstinenzgebot) gibt es spezielle Plätze in Trudering (4 Plätze).

Außerdem bietet Regenbogen Wohnen auch ambulante Assistenzleistungen in der eigenen Wohnung oder von Regenbogen Wohnen unterhaltenen Einzelappartements in

  • München
  • Ottobrunn
  • Unterschleißheim

Wohn- und Betreuungsformen in München

Besondere Wohnformen

Rund-um-die-Uhr-Betreuung (24/7) inklusive Nachtdienst in Wohngruppen mit Einzelzimmern und integrierter Tagesstruktur.

Der Übergang in mehr selbständige Wohnformen wird unterstützt, z. B. durch Begleitung bei Alltagsaufgaben.

Wohnen in Gemeinschaft

Gruppen von 2 bis 12 Personen leben gemeinsam, teilen Alltag und Freizeit – mit assistierender Unterstützung, aber so viel Selbstständigkeit wie möglich (keine Rund-um-die-Uhr-Betreuung).

Assistenzleistungen in eigener Wohnung

Wer möglichst eigenständig wohnen möchte, kann ein Einzelappartement mit Assistenzleistungen wählen.

Tagesstätte in München

Ein spezielles Angebot ab 18 Jahren für Menschen mit psychischer Behinderung und/oder Erkrankung: auf ca. 300 m² mit Ess- und Küchenbereich, Werk- & Gruppenräumen, Wohn- und Ruhebereich.

Angebote z. B.: gemeinsames Mittagessen, Hilfe zur Selbstversorgung, Bewegungs- & Kreativangebote, Computertraining, Sozialkontakte, Umgang mit Behörden, Einzel- und Gruppengespräche, Freizeit- und Festangebote.

Kerstin Schrader

Ihre Ansprechpartnerin für Angebote in der Stadt München

email icon kerstin.schrader@rebo-wohnen.de

Thomas Reinauer

Ihr Ansprechpartner für die Region München Land

email icon thomas.reinauer@rebo-wohnen.de

