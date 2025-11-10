Standorte in München und Umgebung

In der Stadt München gibt es mehrere Wohnplätze für Menschen mit psychischer Behinderung und/oder Erkrankung.

Wohngruppen befinden sich in

Au-Haidhausen (2 Plätze)

Haidhausen (2 Plätze)

Harthof (8 Plätze)

Giesing (3 Plätze)

Neuhausen (3 Plätze)

Neuhausen-Nymphenburg (5 Plätze)

Sendling (12 Plätze)

Unterschleißheim (4 Plätze)

Haar ( 5 / 3 Plätze)

Pasing (3 Plätze)

Für die Doppeldiagnose psychische Erkrankung + Alkoholabhängigkeit (mit Abstinenzgebot) gibt es spezielle Plätze in Trudering (4 Plätze).

Außerdem bietet Regenbogen Wohnen auch ambulante Assistenzleistungen in der eigenen Wohnung oder von Regenbogen Wohnen unterhaltenen Einzelappartements in

München

Ottobrunn

Unterschleißheim

Wohn- und Betreuungsformen in München

Besondere Wohnformen

Rund-um-die-Uhr-Betreuung (24/7) inklusive Nachtdienst in Wohngruppen mit Einzelzimmern und integrierter Tagesstruktur.

Der Übergang in mehr selbständige Wohnformen wird unterstützt, z. B. durch Begleitung bei Alltagsaufgaben.

Wohnen in Gemeinschaft

Gruppen von 2 bis 12 Personen leben gemeinsam, teilen Alltag und Freizeit – mit assistierender Unterstützung, aber so viel Selbstständigkeit wie möglich (keine Rund-um-die-Uhr-Betreuung).