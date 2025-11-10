Standorte in München und Umgebung
In der Stadt München gibt es mehrere Wohnplätze für Menschen mit psychischer Behinderung und/oder Erkrankung.
Wohngruppen befinden sich in
- Au-Haidhausen (2 Plätze)
- Haidhausen (2 Plätze)
- Harthof (8 Plätze)
- Giesing (3 Plätze)
- Neuhausen (3 Plätze)
- Neuhausen-Nymphenburg (5 Plätze)
- Sendling (12 Plätze)
- Unterschleißheim (4 Plätze)
- Haar ( 5 / 3 Plätze)
- Pasing (3 Plätze)
Für die Doppeldiagnose psychische Erkrankung + Alkoholabhängigkeit (mit Abstinenzgebot) gibt es spezielle Plätze in Trudering (4 Plätze).
Außerdem bietet Regenbogen Wohnen auch ambulante Assistenzleistungen in der eigenen Wohnung oder von Regenbogen Wohnen unterhaltenen Einzelappartements in
- München
- Ottobrunn
- Unterschleißheim
Wohn- und Betreuungsformen in München
Besondere Wohnformen
Rund-um-die-Uhr-Betreuung (24/7) inklusive Nachtdienst in Wohngruppen mit Einzelzimmern und integrierter Tagesstruktur.
Der Übergang in mehr selbständige Wohnformen wird unterstützt, z. B. durch Begleitung bei Alltagsaufgaben.
Wohnen in Gemeinschaft
Gruppen von 2 bis 12 Personen leben gemeinsam, teilen Alltag und Freizeit – mit assistierender Unterstützung, aber so viel Selbstständigkeit wie möglich (keine Rund-um-die-Uhr-Betreuung).
Assistenzleistungen in eigener Wohnung
Wer möglichst eigenständig wohnen möchte, kann ein Einzelappartement mit Assistenzleistungen wählen.
Tagesstätte in München
Ein spezielles Angebot ab 18 Jahren für Menschen mit psychischer Behinderung und/oder Erkrankung: auf ca. 300 m² mit Ess- und Küchenbereich, Werk- & Gruppenräumen, Wohn- und Ruhebereich.
Angebote z. B.: gemeinsames Mittagessen, Hilfe zur Selbstversorgung, Bewegungs- & Kreativangebote, Computertraining, Sozialkontakte, Umgang mit Behörden, Einzel- und Gruppengespräche, Freizeit- und Festangebote.
Kerstin Schrader
Ihre Ansprechpartnerin für Angebote in der Stadt München
Wollen Sie unser Team verstärken?
Haben Sie Lust auf eine sinnstiftende Tätigkeit?
Wenn Sie unsere Einrichtungen kennenlernen und unterstützen wollen, schreiben Sie uns eine Mail oder bewerben Sie sich direkt hier.