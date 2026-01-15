Geschäftsführungswechsel bei Regenbogen Wohnen

Ein Wechsel, der geplant war – und trotzdem bewegt

Manchmal beginnt eine große Aufgabe ganz pragmatisch: „Wir haben hier gerade ein Problem.“ Als Regenbogen Wohnen im Jahr 2021 ohne Geschäftsführung dastand, sprang Christian Boenisch ein – mit einem klaren Zeitrahmen. Nach knapp vier Jahren ist dieser Moment nun da: Die Geschäftsführung wird an Florian Dockhorn übergeben.

Was bleibt: Wissen, Digitalisierung, Unabhängigkeit

Im Rückblick nennt Christian Boenisch drei zentrale Errungenschaften seiner Leitung: das institutionelle Wissen im Haus zu festigen, den Sprung in Richtung Digitalisierung zu schaffen und Regenbogen Wohnen unabhängiger von externen Dienstleistern zu machen – insbesondere bei Finanzierung und Entgeltverhandlungen. Veränderungen, die den Alltag und auch die Zukunftsfähigkeit der Organisation dauerhaft prägen.

Was herausforderte: Liquidität, Ruhpolding, Brand

Neben den Fortschritten benennt Boenisch auch die großen Herausforderungen seiner Amtszeit: die anfänglich desaströse finanzielle Lage im Sommer 2022, die konzeptionellen und personellen Anforderungen rund um die Immobilie in Ruhpolding – und zuletzt den Brand eines Wohnhauses im Herbst 2025. Zugleich wird für ihn in diesen Momenten sichtbar, was Regenbogen Wohnen trägt: schnelle Zusammenarbeit, gemeinsames Handeln und Verantwortung füreinander.

Herzprojekte und Zukunftsbilder

Ein Projekt liegt Boenisch besonders am Herzen: NUEVA (Nutzerinnen und Nutzer evaluieren) – Peer-to-Peer-Befragungen, die Qualität „ehrlich und authentisch“ spiegeln sollen. Und auch Ruhpolding bleibt ein Ort mit Potenzial: ein lebendiger, offener Raum, in dem Inklusion im Alltag stattfindet.