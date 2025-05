Betreutes Wohnen für Kinder- und Jugendliche in Neuburg an der Donau

Die Umgebung

Neuburg an der Donau ist eine malerische Kleinstadt. Die Donau fließt am Renaissance-Schloss vorbei und die Altstadt lädt zum Verweilen ein.

In unmittelbarer Nähe der stationären Einrichtungen befindet sich der Bahnhof, mehrere Ärzte, das Krankenhaus, die KJPP und die Polizei. In Neuburg selbst ist der öffentliche Nahverkehr gut ausgebaut. Durch Bus und Bahnhof ist auch gewährleistet, in andere Orte ohne Führerschein zu kommen.

Mehrere Geschäfte befinden sich in fußläufiger Nähe der Einrichtung und laden die Kinder und Jugendlichen ein, ihr Taschengeld auszugeben 😉

Auch für die Freizeit der Jugendlichen ist einiges geboten. In unmittelbarer Nähe befindet sich das Jugendzentrum, der Skaterplatz, sowie die Schanz – ein Park mit großem Spiel- und Bolzplatz. Es gibt viele Vereine in Neuburg mit einem breiten, vielfältigen Angebot. Von Kegeln, Synchronschwimmen, Fußball, oder Trampolinspringen bis hin zu Pfadfindern, Feuerspucken oder Theater spielen.

Die Kinder und Jugendlichen besuchen die ortsansässigen Schulen in Neuburg an der Donau. In Einzelfällen besuchen sie Schulen außerhalb z.B. in Ingolstadt oder Schrobenhausen.