Was macht eigentlich eine Teamleitung?

Wenn jemand fragt, was eine Teamleitung bei Regenbogen Wohnen eigentlich macht – was antworten Sie?

Eine Teamleitung sitzt an einer spannenden Stelle: zwischen der Einrichtungs- oder Regionalleitung und den Teammitgliedern. Es geht darum, fachlichen Input zu geben, Struktur zu schaffen und den Überblick zu behalten – aber eben auch selbst in der direkten Arbeit mit den Klient:innen präsent zu sein. Diese Kombination macht die Rolle so besonders.

Was bedeutet das im Alltag konkret?

Dienstplangestaltung gehört dazu, Ansprechpartner:in für Kolleg:innen zu sein, dem Team Orientierung zu geben.

Genauso wichtig ist es aber, die einzelnen Menschen im Team zu sehen, ihre Stärken zu stärken und ihre Entwicklung zu fördern. Denn letztlich hängt die Qualität der Betreuung unserer Klient:innen direkt daran, wie gut sich das Team trägt. Und dann ist man eben auch noch selbst in der direkten Klient:innenarbeit zu finden – das ist kein Nebenbei, sondern gehört zur Rolle dazu.

Wie viel Verantwortung tragen Teamleitungen – und wo hört sie auf?

Teamleitungen tragen gemeinsam mit den Einrichtungs- und Regionalleitungen die Verantwortung dafür, dass wir die Menschen, die sich in unsere Fürsorge begeben haben, wirklich gut begleiten. Das schließt auch die fachliche Weiterentwicklung des Teams ein. Was ich dabei besonders schätze: Es gibt echte kreative Spielräume.

Neue Methoden ausprobieren, Dinge in Frage stellen, gemeinsam besser werden – das ist ausdrücklich erwünscht. Teamleitungen gestalten mit – sie setzen nicht nur um.

Was sollte jemand mitbringen, der diese Rolle gut ausfüllen will?

Erfahrung mit unserem Klientel ist wichtig – in der Regel ein sozialpsychiatrischer Hintergrund. Man muss kein Experte sein, aber man muss neugierig sein und den Wunsch mitbringen, sich weiterzuentwickeln. Dafür haben wir unsere interne Akademie.

Was aber wirklich entscheidend ist, ist die Haltung. Soziale Arbeit ist eine Menschenrechtsprofession, und Inklusion ist ein Grundrecht. Das muss man nicht nur wissen – das muss man spüren.

Wer diese Überzeugung mitbringt, wird die Arbeit in ihrer ganzen Tiefe verkörpern können.

Wie erleben Teamleitungen Unterstützung bei Regenbogen Wohnen?

Wir bereiten Teamleitungen gezielt vor – durch Schulungen, aber vor allem durch die enge Begleitung durch die Regional- und Einrichtungsleitungen. Und durch unsere flachen Hierarchien ist es ausdrücklich möglich, mich als Geschäftsführer direkt anzusprechen – per Nachricht oder Anruf.

Gemeinsam finden wir dann eine Lösung.

Fehler zu machen ist bei uns absolut erlaubt. Denn aus Fehlern lernen wir für die Zukunft.

Außerdem gibt es regelmäßige Supervision – auch im Leitungsteam selbst. Damit Themen nicht einfach liegenbleiben, sondern wirklich bearbeitet werden.

Wie viel Gestaltungsspielraum bleibt innerhalb dieser Struktur?

Es gibt klare Leitplanken – unsere Leistungsvereinbarungen und unsere Führungsgrundsätze. Die sind gesetzt. Aber innerhalb dieser Rahmenbedingungen können und dürfen unsere Führungskräfte mit ihren individuellen Stärken führen und gestalten.

Es gibt nicht den einen richtigen Weg – es gibt den passenden Weg für das jeweilige Team.

Was macht die Arbeit als Führungskraft in einem sozialen Unternehmen besonders?

Sie ist anspruchsvoll – keine Frage. Viele individuelle Bedarfe, viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, und das alles unter einen Hut zu bringen, ist eine echte Herausforderung. Aber genau das macht es auch so lebendig. Kein Tag ist wie der andere. Und das Wissen, dass die eigene Führungsarbeit direkt dazu beiträgt, dass Menschen ein selbstbestimmteres Leben führen können – das gibt der Rolle eine Bedeutung, die sich in wenigen anderen Berufsfeldern so unmittelbar erleben lässt.

Was möchten Sie jemandem sagen, der gerade überlegt, sich zu bewerben?

Probieren Sie es aus. Schreiben Sie uns – auch initiativ. Wir freuen uns über Menschen, die neugierig sind, die Haltung mitbringen und Lust haben, etwas zu bewegen.