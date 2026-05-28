Career Day an der KSH München: Viele Begegnungen und ein buntes Zeichen für soziale Arbeit

Natürlich durfte auch eine Frage nicht fehlen: „Darf ich mal am Glücksrad drehen?“ 😄

Die Rückmeldungen zu unserem Stand waren durchweg positiv. Viele Menschen reagierten offen und interessiert auf unsere Arbeit und zeigten große Wertschätzung für Unsere Tätigkeit. Besonders unser farbenfroher und fröhlicher Stand sowie das Glücksrad kamen sehr gut an.

Für uns war der Career Day ein gelungener Tag mit vielen guten Gesprächen und einer großen Sichtbarkeit für die wichtige Arbeit im sozialen Bereich.

Solche Begegnungen schaffen Verständnis, wecken Interesse und zeigen, wie vielfältig und sinnstiftend soziale Berufe sein können.