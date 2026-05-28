Career Day an der KSH München: Viele Begegnungen und ein buntes Zeichen für soziale Arbeit

Beim Carreer Day Ende Mai kamen Studierende, Interessierte sowie Mitarbeitende der Hochschule mit rund 90 Ausstellern aus dem Gesundheits- und Sozialsektor zusammen. Viele Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, um mehr über unsere Arbeit und Einstiegsmöglichkeiten bei Regenbogen Wohnen zu erfahren.
Besonders häufig wurden wir gefragt (und haben das geantwortet):
- Welche Menschen wir begleiten:
Menschen mit psychischer Behinderung und/oder Erkrankung
- Wo unsere Angebote stattfinden:
von Ruhpolding bis Ingolstadt
- Welche Möglichkeiten es für Praktika, Werksstudententätigkeiten oder den Berufseinstieg nach dem Studium gibt, welche Studienabschlüsse bei Regenbogen Wohnen gefragt sind und welche Karrieremöglichkeiten wir bieten:
Wir freuen uns sehr über junge Bewerber:innen. Dank unserer hauseigenen Akademie und des guten Onboarding-Konzepts sind auch Berufseinsteiger:innen bei uns herzlich willkommen und sehr gut aufgehoben.
Natürlich durfte auch eine Frage nicht fehlen: „Darf ich mal am Glücksrad drehen?“ 😄
Die Rückmeldungen zu unserem Stand waren durchweg positiv. Viele Menschen reagierten offen und interessiert auf unsere Arbeit und zeigten große Wertschätzung für Unsere Tätigkeit. Besonders unser farbenfroher und fröhlicher Stand sowie das Glücksrad kamen sehr gut an.
Für uns war der Career Day ein gelungener Tag mit vielen guten Gesprächen und einer großen Sichtbarkeit für die wichtige Arbeit im sozialen Bereich.
Solche Begegnungen schaffen Verständnis, wecken Interesse und zeigen, wie vielfältig und sinnstiftend soziale Berufe sein können.
Klingt das auch für Sie spannend?
Gerne beantworten wir Ihre Fragen und nehmen auch Initiativbewerbungen jederzeit entgegen.
Ich bin Stefan Jungheim und freue mich auf Ihre Nachricht. Schreiben Sie mir einfach!
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